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Петербургский дневник

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«Вернется, когда Россия принесет извинения»: свидетели убийства Талькова путаются в показаниях

«Вернется, когда Россия принесет извинения»: свидетели убийства Талькова путаются в показаниях

Трагедия произошла 30 лет назад Спустя 30 лет свидетели потасовки в «Юбилейном» путаются в своих показаниях: некоторые эпизоды помнят отчётливо, включая незначительные моменты до убийства, однако сам выстрел в Игоря Талькова никто не видел или не помнит, передают «Аргументы и факты – Санкт-Петербург».

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