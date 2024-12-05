«Вернется, когда Россия принесет извинения»: свидетели убийства Талькова путаются в показаниях

Трагедия произошла 30 лет назад Спустя 30 лет свидетели потасовки в «Юбилейном» путаются в своих показаниях: некоторые эпизоды помнят отчётливо, включая незначительные моменты до убийства, однако сам выстрел в Игоря Талькова никто не видел или не помнит, передают «Аргументы и факты – Санкт-Петербург».