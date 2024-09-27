УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Елена Филенко Как надоело это виляние хвостом перед нашими "добрыми соседями"" Понятно: политика.... Не будем их облизывать и отрывать от себя куски, они с америкосами дружить назло нам будут. Даже не назло - они привыкли доить, и благодарность им не ведома. А так хочется послать всех на...., в общем по старой трассе. Я выросла в СССР, но теперь хочу сказать: Россия только для русских! Не нравиться наш дом: чемодан - вокзал - нах....

ninikooo Митусова Пусть наше Правительство больше им на поворотах з….цу заносит, еще не такая « ответка» прилетит. У России своих проблем нет же- слюни всем « бывшим» союзникам вытирать и « хотелки» исполнять, за что они нас и ненавидят. Это называется ««взаимовыгодное партнерство»?! А мы, кроме плевков в свою сторону, что имеем?!