В Узбекистане учительница избила русского школьника за русский язык в русскоязычной школе. "Сразу вспомнилась ситуация в Челябинске", - прокомментировал ситуацию блогер Колясников.
УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
Комментарии
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Елена Филенко
Как надоело это виляние хвостом перед нашими "добрыми соседями"" Понятно: политика.... Не будем их облизывать и отрывать от себя куски, они с америкосами дружить назло нам будут. Даже не назло - они привыкли доить, и благодарность им не ведома. А так хочется послать всех на...., в общем по старой трассе. Я выросла в СССР, но теперь хочу сказать: Россия только для русских! Не нравиться наш дом: чемодан - вокзал - нах....
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17 час.
ninikooo Митусова
Пусть наше Правительство больше им на поворотах з….цу заносит, еще не такая « ответка» прилетит. У России своих проблем нет же- слюни всем « бывшим» союзникам вытирать и « хотелки» исполнять, за что они нас и ненавидят. Это называется ««взаимовыгодное партнерство»?! А мы, кроме плевков в свою сторону, что имеем?!
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15 час.
Александр Зиборов
Правильно написано: "Это, видимо, в благодарность за то, что Россия в 2023/2024 учебном году выделила для граждан Узбекистана 800 квотных мест в своих вузах, за миллиардные инвестиции, строительство новых школ и открытие филиалов российских вузов. За миллиарды и миллиарды, которые Россия вливает в Узбекистан..."
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12 час.
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