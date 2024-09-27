ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Кому нужна эта потешная партия?«Занимаетесь д@рь...
  • Мурзик
    Я тоже об этом подумал, кочующий продажный народец.Президент Ирана г...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    АНЕКДОТ №1049844 Застойные годы. Звонит секретарь райкома партии в храм и говорит батюшке:. - Батюшка, у нас сегодня ...«Занимаетесь д@рь...

УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

В Узбекистане учительница избила русского школьника за русский язык в русскоязычной школе. "Сразу вспомнилась ситуация в Челябинске", - прокомментировал ситуацию блогер Колясников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Филенко
Как надоело это виляние хвостом перед нашими &quot;добрыми соседями&quot;&quot; Понятно: политика.... Не будем их облизывать и отрывать от себя куски, они с америкосами дружить назло нам будут. Даже не назло - они привыкли доить, и благодарность им не ведома. А так хочется послать всех на...., в общем по старой трассе. Я выросла в СССР, но теперь хочу сказать: Россия только для русских! Не нравиться наш дом: чемодан - вокзал - нах....
Ответить
17 час.
ninikooo Митусова
Пусть наше  Правительство больше им на поворотах з….цу заносит, еще не такая « ответка» прилетит. У России своих проблем нет же- слюни всем « бывшим» союзникам вытирать и « хотелки» исполнять, за что они нас и ненавидят. Это называется ««взаимовыгодное партнерство»?! А мы, кроме плевков в свою сторону, что имеем?!
Ответить
15 час.
Александр Зиборов
Правильно написано: &quot;Это, видимо, в благодарность за то, что Россия в 2023/2024 учебном году выделила для граждан Узбекистана 800 квотных мест в своих вузах, за миллиардные инвестиции, строительство новых школ и открытие филиалов российских вузов. За миллиарды и миллиарды, которые Россия вливает в Узбекистан...&quot;
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх