Цены на авиабилеты в России продолжают расти

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Рост стоимости авиабилетов в России в июне составил 9 %. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок.
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