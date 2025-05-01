«Лагающая "мультимедиа", зазоры, пока не решённые проблемы по электрике и электронике». АвтоВАЗ разбирается с проблемами Lada Iskra, дилеры получат машины лишь в июне

Инсайдеры паблика Avtograd рассказали о том, что за март и апрель АвтоВАЗ собрал всего несколько десятков автомобилей Lada Iskra — и ни одна из этих машин не поступит в продажу: автомобили пополнят корпоративный автопарк завода и пресс-парк.