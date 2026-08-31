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Царьград

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Юлия Сигова: сладости детям до 2 лет вводить не стоит

Юлия Сигова: сладости детям до 2 лет вводить не стоит

Юлия Сигова, ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета, рекомендует воздержаться от введения сладостей в рацион детей до двух лет, чтобы минимизировать потребление свободных сахаров с продуктами и напитками.

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