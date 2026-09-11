Робот с автоматами. Новый НРТК для ВСУ

На Украине представили очередной наземный робототехнический комплекс боевого назначения. Он построен на четырёхколёсной платформе и оснащён необычным боевым модулем с двумя автоматами.
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