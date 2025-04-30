Для каждого кафе качественное меню имеет важность

На первый взгляд может показаться что такое элемент как меню, имеет незначительное значение в кафе. Ведь оно нужно исключительно для ознакомления и совершения клиентом заказа.
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