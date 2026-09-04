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Фриц о «Больших шлемах»: «Очень важно не убиться в первых двух матчах»

Тэйлор Фриц рассказал, как себя чувствует после выхода в третий круг US Open . Американец обыграл Маттиа Беллуччи со счетом 6:0, 6:1, 6:1.

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