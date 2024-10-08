Минобороны: подразделение ВСУ погибло, перепутав опорный пункт

Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населённого пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт, перепутав ВС России с сослуживцами.
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