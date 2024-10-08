Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👎👎👎👎🤙🤙🤙🤙🤙  автору  за восхваление мрази.Макаревич любит в...
  • Владимир Алтайцев
    Всё  же  непонятно, зачем  пиарят подонков, постоянно  вытаскивая  их на свет из помойки? Неужто писать больше не о ком?Макаревич любит в...
  • Виктор Луговой
    Чудо?? Ах, - чу-до?? Чудо - это категория Бога и ангелов, но ни в коем случае не дьявола. Бiндюровщина проклята, она ...Украинский генера...

Минобороны: подразделение ВСУ погибло, перепутав опорный пункт

Минобороны: подразделение ВСУ погибло, перепутав опорный пункт

Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск при освобождении населённого пункта Желанное в ДНР уничтожили подразделение ВСУ, которое прибыло на ротацию в занятый российскими военными опорный пункт, перепутав ВС России с сослуживцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх