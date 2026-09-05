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Мировое обозрение

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Это фиаско: Фицо раскритиковал подход Запада к конфликту на Украине

Это фиаско: Фицо раскритиковал подход Запада к конфликту на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз жестко прошелся по западной стратегии в украинском конфликте, назвав ее полностью провальной.

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