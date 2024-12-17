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Сегодня в Крыму прошел самый масштабный за последние годы съезд депутатов из числа крымских татар

Сегодня в Крыму прошел самый масштабный за последние годы съезд депутатов из числа крымских татар

Сегодня в Крыму прошел самый масштабный за последние годы съезд депутатов из числа крымских татарНародные избранники обозначили свою позицию и закрепили её сразу в нескольких декларациях и резолюциях, чтобы не дать различным спекулянтам повода для лжи.

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