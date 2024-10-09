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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас – четвертый по проценту побед на «Мастерсах». Его опережает только Большая тройка

Алькарас – четвертый по проценту побед на «Мастерсах». Его опережает только Большая тройка

Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае вышел на четвертое место по проценту выигранных матчей на турнирах этой категории – 76,5.

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