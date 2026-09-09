Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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«Космический» шанс появился в конкурсе у юных художников из Восточного Дегунина

Мечтаете, чтобы ваш рисунок увидел весь мир? У школьников из района Восточное Дегунино и всей Москвы появилась уникальная возможность отправить свое творчество прямиком на околоземную орбиту.

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