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Как 110-я бригада разгромила ВСУ, заняв выезд из Красногоровки (ВИДЕО)

Как 110-я бригада разгромила ВСУ, заняв выезд из Красногоровки (ВИДЕО)

Как 110-я бригада разгромила ВСУ, заняв выезд из Красногоровки. Донецкая 110-я бригада ВС РФ провела уникальную штурмовую операцию, практически без потерь выбив ВСУ из северо-западной части Красногоровки.

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