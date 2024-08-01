Как 110-я бригада разгромила ВСУ, заняв выезд из Красногоровки (ВИДЕО)

Как 110-я бригада разгромила ВСУ, заняв выезд из Красногоровки. Донецкая 110-я бригада ВС РФ провела уникальную штурмовую операцию, практически без потерь выбив ВСУ из северо-западной части Красногоровки.
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