Это не дочь: Алена Рапунцель шокировала публику неожиданной новостью

Экс-участница «Дома-2» раскрыла тайну собственной интриги. Социальные сетиОколо десяти месяцев звезда «Дома-2» Алена Рапунцель интриговала своих поклонников, публикуя двусмысленные посты в социальных сетях.
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