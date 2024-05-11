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Это не дочь: Алена Рапунцель шокировала публику неожиданной новостью

Это не дочь: Алена Рапунцель шокировала публику неожиданной новостью

Экс-участница «Дома-2» раскрыла тайну собственной интриги. Социальные сетиОколо десяти месяцев звезда «Дома-2» Алена Рапунцель интриговала своих поклонников, публикуя двусмысленные посты в социальных сетях.

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