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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес не сыграет с «Сосьедадом» Захаряна из-за травмы. Форвард «Атлетико» досрочно завершил предматчевую тренировку

Нападающий « Атлетико » Хулиан Альварес пропустит матч против « Реал Сосьедад » из-за повреждения. Аргентинец не вошел в заявку команды на выездную игру 5-го тура Ла Лиги , которая состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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