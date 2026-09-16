Замдиректора заповедника оценила риск вирусов от летучих мышей

Замдиректора заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова оценила низкий риск заражения вирусами после укуса летучей мыши в Центральной России.
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