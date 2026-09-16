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Царьград

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Замдиректора заповедника оценила риск вирусов от летучих мышей

Замдиректора заповедника оценила риск вирусов от летучих мышей

Замдиректора заповедника "Брянский лес" Елена Ситникова оценила низкий риск заражения вирусами после укуса летучей мыши в Центральной России.

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