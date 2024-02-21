Кто бы мог подумать, что Россия заставила "золотой миллиард" нервно суетиться и лихорадочно искать пути выхода из кризиса.
"Урановая игла" Путина – на Западе только очнулись, но уже поздно.
Комментарии
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КУАТ
Посмотрел, разное. А теперь обобщение. «РОСАТОМ» ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ ДОЛИ В УРАНОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В КАЗАХСТАНЕ О самой сделке стало известно еще в мае из отчета Казатомпрома. «Росатом» приобрел долю в Буденовском месторождение урана в Казахстане и благодаря этому вышел на второе место по запасам урана в мире, рассказал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимором Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости». Хочу Вас поблагодарить за поддержку в приобретении Будёновского месторождения в Казахстане, - сказал Лихачев на встрече с Путиным. Хочу Вас поблагодарить за поддержку в приобретении Будёновского месторождения в Казахстане, - сказал Лихачев на встрече с Путиным. Это первое официальное сообщение о приобретении «Росатомом» Буденовского месторождения. В мае этого года из отчета Казатомпрома за 2022 год стало известно, что российская госкорпорация выкупила 49% доли в урановом месторождении Буденовское.
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15 час.
КУАТ
- Далеко не всё месторождение, как указано в комментарии, а доля в 49%.
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15 час.
Александр Иноземцев
С участками №6,7 Буденовского месторождения разобрались: 49% доля в уставном капитале принадлежит Uranium One Group и «Логистическому центру ЯТЦ» (Россия). __________ 😊 __________ Не поленитесь и зайдите на ресурс госкорпорации «Росатом» (https://strana-rosatom.ru/2023/08/14/rosatom-vyshel-na-vtoroe-mesto-v-mire/ ), чтобы УЗНАТЬ, какая доля в уставном капитале принадлежит России на участках №1,2,3,4,5 Буденовского месторождения... 😉
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14 час.
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