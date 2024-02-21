"Урановая игла" Путина – на Западе только очнулись, но уже поздно.

КУАТ

Посмотрел, разное. А теперь обобщение. «РОСАТОМ» ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ ДОЛИ В УРАНОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В КАЗАХСТАНЕ О самой сделке стало известно еще в мае из отчета Казатомпрома. «Росатом» приобрел долю в Буденовском месторождение урана в Казахстане и благодаря этому вышел на второе место по запасам урана в мире, рассказал генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом РФ Владимором Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости». Хочу Вас поблагодарить за поддержку в приобретении Будёновского месторождения в Казахстане, - сказал Лихачев на встрече с Путиным. Хочу Вас поблагодарить за поддержку в приобретении Будёновского месторождения в Казахстане, - сказал Лихачев на встрече с Путиным. Это первое официальное сообщение о приобретении «Росатомом» Буденовского месторождения. В мае этого года из отчета Казатомпрома за 2022 год стало известно, что российская госкорпорация выкупила 49% доли в урановом месторождении Буденовское.