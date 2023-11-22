Думаю, все помнят, как несколько дней тому назад у всех на слуху был случай в Крыму, где омерзительная бухая укропская быдланка, одетая в костюмчик "abibas" (воистину на Украине вечне 90-е!) и чем-то похожая на грязноротую и голожопую быдлохабалку Монтян, громко "славаукраинила" до тех пор, пока добрые русские люди не вызвали правоохранителей.
Ошибка, которая нам уже аукается...
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Гнать на усраину ЗЛО - ОНО хуже ФАШИСТОВ!!!
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10 час.
ВераВерная
Ой, нахлебаемся мы ещё с этих присоединённых территорий...
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9 час.
карюкалов вячеслав
В этом вся соль.
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9 час.
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