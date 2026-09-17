«Древние летающие корабли»: люди заметили мигающие треугольники в небе

Жители Индонезии заметили в небе необычные мигающие объекты треугольной формы, которые напоминали НЛО.
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