БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему Европейский союз не спешит отказываться от российского газа?

Почему Европейский союз не спешит отказываться от российского газа?

В первом полугодии 2024 года экспорт сжиженного природного газа во Францию ощутимо возрос Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с 40% от общего объема газоимпорта в 2021 году до примерно 8% в 2023-м.

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