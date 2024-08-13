Почему Европейский союз не спешит отказываться от российского газа?

В первом полугодии 2024 года экспорт сжиженного природного газа во Францию ощутимо возрос Согласно данным Евросоюза, доля российского трубопроводного газа, импортируемого странами-членами ЕС, снизилась с 40% от общего объема газоимпорта в 2021 году до примерно 8% в 2023-м.