Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

Как клиентов обманывают на рынке? Советы, чтобы не вестись на уловки

Как клиентов обманывают на рынке? Советы, чтобы не вестись на уловки

Царьград Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press Рынок — место, где царит особая атмосфера: крики продавцов, запах свежих овощей и фруктов, оживленные разговоры.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Во херня в РФ!: &quot;«Настоящие фермеры приезжают рано утром, чтобы быстро продать свой товар и вернуться домой к хозяйству, — объясняет Ирина. — Их продукты обычно дешевле и свежее». К обеду эти продавцы уже уезжают, а перекупщики выкупают остатки и поднимают цены.&quot;
Ответить
4 час.
Сергей Кептицин
В ЭТОЙ стране на рынке работают только чурки-перекупщики. Чиновники не пускают на рынки фермеров ваще!
Ответить
4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто.
Ответить
1 мин.

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