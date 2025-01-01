Как клиентов обманывают на рынке? Советы, чтобы не вестись на уловки

Сергей Кептицин

Во херня в РФ!: "«Настоящие фермеры приезжают рано утром, чтобы быстро продать свой товар и вернуться домой к хозяйству, — объясняет Ирина. — Их продукты обычно дешевле и свежее». К обеду эти продавцы уже уезжают, а перекупщики выкупают остатки и поднимают цены."