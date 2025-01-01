Царьград Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press Рынок — место, где царит особая атмосфера: крики продавцов, запах свежих овощей и фруктов, оживленные разговоры.
Как клиентов обманывают на рынке? Советы, чтобы не вестись на уловки
Комментарии
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Сергей Кептицин
Во херня в РФ!: "«Настоящие фермеры приезжают рано утром, чтобы быстро продать свой товар и вернуться домой к хозяйству, — объясняет Ирина. — Их продукты обычно дешевле и свежее». К обеду эти продавцы уже уезжают, а перекупщики выкупают остатки и поднимают цены."
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4 час.
Сергей Кептицин
В ЭТОЙ стране на рынке работают только чурки-перекупщики. Чиновники не пускают на рынки фермеров ваще!
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4 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Белоруссии прекрасно обходятся без мигрантов. На рынках торгуют белоруссы. На улицах чисто.
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1 мин.
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