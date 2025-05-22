В СК поддержали ужесточение ответственности за осквернение воинских захоронений

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС поддержал инициативу представителей Минюста ужесточить ответственность за осквернение воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов.
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