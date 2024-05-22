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«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

Крымский кинодокументалист Константин Ковригин в авторской колонке для «ПолитНавигатора» делится впечатлениями от посещения Геническа – самого близкого к полуострову города Херсонской области, теперь тоже вернувшегося в состав России.

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