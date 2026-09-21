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Царьград

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Французский язык появился в мессенджере "Макс" для 40 стран

Французский язык появился в мессенджере "Макс" для 40 стран

Национальный мессенджер "Макс" добавил французский язык для пользователей, расширяя доступность в 40 странах, включая Конго.

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