Готовится миссия по доставке сокровищ, затонувших три столетия назад

Этой весной Колумбия начнет миссию по поднятию со дна океана сокровищ, затонувших 300 лет назад. Правительство Колумбии официально объявило, что в апреле оно начнет доставку сокровищ стоимостью более 20 миллиардов долларов, находящихся на борту галеона «Сан-Хосе», затонувшего после морского сражения.
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