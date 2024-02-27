Готовится миссия по доставке сокровищ, затонувших три столетия назад

Этой весной Колумбия начнет миссию по поднятию со дна океана сокровищ, затонувших 300 лет назад. Правительство Колумбии официально объявило, что в апреле оно начнет доставку сокровищ стоимостью более 20 миллиардов долларов, находящихся на борту галеона «Сан-Хосе», затонувшего после морского сражения.