Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО еще два года снабжать Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал убедить производящие оружие в государствах НАТО компании повысить производительность для того, чтобы в течение по меньшей мере двух лет удовлетворить нужды Украины в вооружениях.
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