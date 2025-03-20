Туристка в трусах привезла в Домодедово изумрудов более, чем на миллион рублей

В московском аэропорту таможенники задержали женщину, прилетевшую из Индии. При досмотре, у нее в сумочке нашли 4 самоцвета, начали искать дальше и обнаружили в нижнем белье еще 75 камней на 1,2 миллиона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии