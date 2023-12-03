Миланский собор: 10 занимательных фактов о шедевре, который называют восьмым чудом света

Огромный собор, который итальянцы называют Дуомо (Duomo di Milano), возвышающийся над исторической площадью старого Милана, несмотря на свой масштаб и нереальную красоту относится к самым парадоксальным культовым объектам Средневековья.
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