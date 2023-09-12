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Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО

Российские военнослужащие продолжают поражать живую силу и технику ВСУ в ходе проведения СВО

В районе населенного пункта Работино Запорожской области продолжаются бои, подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе, а также в поставленных западными странами вооружении и военной техники подразделениям украинских националистов.

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