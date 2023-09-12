В районе населенного пункта Работино Запорожской области продолжаются бои, подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе, а также в поставленных западными странами вооружении и военной техники подразделениям украинских националистов.
В районе населенного пункта Работино Запорожской области продолжаются бои, подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе, а также в поставленных западными странами вооружении и военной техники подразделениям украинских националистов.
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