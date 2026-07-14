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Бойкот ЖКХ: почему люди массово отказываются оплачивать капремонт и навязанные услуги УК

Бойкот ЖКХ: почему люди массово отказываются оплачивать капремонт и навязанные услуги УК

Обычная квитанция за коммунальные услуги превратилась в поле тихого, но упорного сопротивления. По всей стране собственники жилья переходят от глухого недовольства к прямому действию — они просто перестают оплачивать строки за капитальный ремонт и сомнительные услуги управляющих компаний.

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