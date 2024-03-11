Синеет вдаль: россияне смогут поехать по аналогу «Зеленой карты» в Иран и Казахстан

Россия обсуждает подключение некоторых дружественных стран к аналогу «Зеленой карты». Новая система международного автострахования для выезжающих за границу, необходимость которой возникла из-за санкций, заработала с Белоруссией еще в сентябре 2023 года.
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