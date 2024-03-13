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Глава финской банковской группы Ритакаллио: запад ошибся с санкциями против РФ

Глава финской банковской группы Ритакаллио: запад ошибся с санкциями против РФ

Президент одной из крупнейших банковских групп Финляндии — OP — Тимо Ритакаллио заявил изданию Helsingin Sanomat, что санкции западных стран, введенные против России из-за специальной военной операции (СВО) на Украине, оказались неэффективны.

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