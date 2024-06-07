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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В круге вечности. Как связаны Алтай и Рерих, и почему нужно увидеть картины художника

В круге вечности. Как связаны Алтай и Рерих, и почему нужно увидеть картины художника

Над барнаульским музеем развевается Знамя Мира - то самое, которое придумал Рерих Философ, художник, писатель, археолог и путешественник — и это все о Николае Рерихе, который, кстати, очень тесно связан с Алтаем.

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