В круге вечности. Как связаны Алтай и Рерих, и почему нужно увидеть картины художника

Над барнаульским музеем развевается Знамя Мира - то самое, которое придумал Рерих Философ, художник, писатель, археолог и путешественник — и это все о Николае Рерихе, который, кстати, очень тесно связан с Алтаем.
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