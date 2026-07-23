Тамбовчанку приговорили к трём годам колонии за разбойное нападение в банке

Суд вынес приговор 52-летней жительнице Инжавинского округа за разбойное нападение в банке. В декабре 2025 года подсудимая зашла в офис банковского учреждения, где приставила нож к горлу женщины, стоявшей у кассы, и потребовала 500 тысяч рублей.
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