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Новости Тамбова

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Тамбовчанку приговорили к трём годам колонии за разбойное нападение в банке

Тамбовчанку приговорили к трём годам колонии за разбойное нападение в банке

Суд вынес приговор 52-летней жительнице Инжавинского округа за разбойное нападение в банке. В декабре 2025 года подсудимая зашла в офис банковского учреждения, где приставила нож к горлу женщины, стоявшей у кассы, и потребовала 500 тысяч рублей.

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