По делу о покушении на Симоньян проведено четыре экспертизы

Четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы проведены в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.