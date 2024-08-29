По делу о покушении на Симоньян проведено четыре экспертизы

Четыре амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы проведены в рамках расследования дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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