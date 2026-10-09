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Воронежские новости

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Воронежская область в выходные 10 и 11 октября будет теплой и облачной

Воронежская область в выходные 10 и 11 октября будет теплой и облачной

В субботу воздух прогреется до +17 градусов, в воскресенье температура поднимется до +19, осадков не ожидается.

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