«Чертово кладбище»: главная аномальная зона России

Чертово кладбище – аномальный участок тайги в Красноярском крае, неподалеку от деревни Карамышево. Некоторые исследователи (например, Виталий Рубцов в книге «Тунгусский метеорит: на пути к забвению») высказывают версию, что происхождение зоны связано именно с Тунгусским метеоритом.