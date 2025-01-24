«Чертово кладбище»: главная аномальная зона России

Чертово кладбище – аномальный участок тайги в Красноярском крае, неподалеку от деревни Карамышево. Некоторые исследователи (например, Виталий Рубцов в книге «Тунгусский метеорит: на пути к забвению») высказывают версию, что происхождение зоны связано именно с Тунгусским метеоритом.
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