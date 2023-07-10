Массовая отмена концертов Лепса в Казахстане и Центральной Азии. Что это значит

Айнур Курманов. Казахстан, а вслед за ним Киргизия и Узбекистан выступили фактически на стороне Украины, запретив выступления у себя российского певца Григория Лепса, вся «вина» которого заключалась лишь в поддержке СВО.
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