Закон и Порядок

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Массовая отмена концертов Лепса в Казахстане и Центральной Азии. Что это значит

Массовая отмена концертов Лепса в Казахстане и Центральной Азии. Что это значит

Айнур Курманов.   Казахстан, а вслед за ним Киргизия и Узбекистан выступили фактически на стороне Украины, запретив выступления у себя российского певца Григория Лепса, вся «вина» которого заключалась лишь в поддержке СВО.

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Комментарии
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Александр Рожков
А зато у нас огромные успехи во внешней политике! Про внутреннюю помолчу.
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