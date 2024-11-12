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Бойцы ВС РФ на двух машинах прорвались в центр города: восточная часть Курахово ключевой укрепрайон ВСУ

Бойцы ВС РФ на двух машинах прорвались в центр города: восточная часть Курахово ключевой укрепрайон ВСУ

Курахово оказывается в окружении с трех сторон благодаря широкому охвату, при этом атаки с юга ведутся на населенный пункт Дальнее, а с севера армия России наращивает успех в районе Кураховского водохранилища.

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