Овечкин назвал Бекстрема самым влиятельным игроком в своей карьере

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против "Чикаго Блэкхоукс" заявил, что считает шведа Никласа Бекстрема самым влиятельным игроком в своей карьере.