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Почти догнал отца по росту: Криштиану Роналду опубликовал новое фото с 16-летним сыном

Почти догнал отца по росту: Криштиану Роналду опубликовал новое фото с 16-летним сыном

Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях новый семейный снимок. На фото футболист запечатлен с невестой Джорджиной Родригес и 16-летним сыном Криштиану-младшим.

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