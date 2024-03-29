Решение Ростеха помогло российским золотодобытчикам сократить потери в два раза

Фото: Компания «ГЕОМИКС» Применение созданного в Ростехе модуля горно-геологической информационной системы «ГЕОМИКС Развал» помогло вдвое снизить потерю качества полезного ископаемого на Вернинском золотодобывающем месторождении (Вернинский ГОК) в Иркутской области.
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