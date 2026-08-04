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Газета.ру

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Эколог Хитев: жителей многих российских регионов начало осени удивит

Эколог Хитев: жителей многих российских регионов начало осени удивит

В этом сезоне во многих российских регионах сентябрь покажется продолжением лета. Не будет ощущаться осеннего похолодания, что в целом будет напоминать непрекращающееся бабье лето, но с осадками, предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент Института экологии РУДН Юрий Хитев.

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