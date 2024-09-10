Россельхозбанк приостановил прием заявок на выдачу льготной сельской ипотеки под 3% годовых и потребкредитов на благоустройство домов в сельской местности по льготной процентной ставке, так как, исчерпал лимит субсидий на 2024 год.
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