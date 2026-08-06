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Владимир Пономарев: «В Даку нет ничего особенного. Это обычный иностранец, а им я уже давно не верю. Кордоба – вот интересный парень, работяга настоящий»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о переходе  Мирлинда Даку в « Спартак ». «Даку я не особенно запомнил, в нем нет ничего особенного.

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