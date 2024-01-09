Помощь режиму Зеленского - по-прежнему приоритет для марионеточных властей Берлина Политическое руководство Германии проявляет чудеса изобретательности, придумывая все новые способы, как бы побольнее уколоть Россию.
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