БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Aleksandr Sobolev
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Дранг нах Остен XXI века: у германского канцлера Шольца теряют остатки разума

Дранг нах Остен XXI века: у германского канцлера Шольца теряют остатки разума

Помощь режиму Зеленского - по-прежнему приоритет для марионеточных властей Берлина Политическое руководство Германии проявляет чудеса изобретательности, придумывая все новые способы, как бы побольнее уколоть Россию.

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