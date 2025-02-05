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НХЛ вновь обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ вновь обновила прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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