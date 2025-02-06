Зеленский ввел санкции против трех крымских музеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех музеев Крымского полуострова – музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе, а также Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в … .