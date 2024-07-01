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Еврейское казачество восстало!

Еврейское казачество восстало!

Разгон израильской полицией митинга евреев-ортодоксов, которые не желают по новому закону служить в ЦАХАЛ и хотят сохранить особый статус в израильском обществе.

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Комментарии
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Александр Глущенко
https://yandex.ru/video/preview/15017965571227096827
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yandex
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16 час.
Маша Иванова
На паразитов нашлись свои паразиты))))))))))))))Потрясающая вещь пищевая цепочка))))))))))
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16 час.
карюкалов вячеслав
Ну...
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9 час.

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